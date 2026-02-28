ВВС Афганистана нанесли удары по военным объектам в Пакистане

Военно-воздушные силы Афганистана нанесли новую серию ударов по военным объектам в Пакистане. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Афганистана.
В тексте отмечается, что были нанесены удары по военным объектам Пакистана в Мираншахе и Спин-Ваме. Авиаудары были нанесены ночью около полуночи.
Оборонное ведомство уточнило, что в результате ударов были разрушены военные базы в этих регионах. Утверждается, что это привело к значительным потерям пакистанской армии.
Ранее KP.RU писал, что Вооруженные силы Афганистана сбили пакистанский истребитель в провинции Нангархар.
