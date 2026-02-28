Резиденция президента Ирана подверглась ударам Израиля

Резиденция президента Ирана Масуда Пезешкиана подверглась ударам Израиля. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщает Reuters.
Помимо этого, атаке также подверглись штаб разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорт в Тегеране. Также несколько ракет попали по Университетской улице и району Джомхури. Всего под удар могли попасть около 30 целей.
В связи с ударами Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство «до дальнейшего уведомления».
Уточняется, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране нет: его перевезли в безопасное место. При этом официальной информации о состоянии и местонахождении президента Пезешкиана на данный момент нет, уточняется в публикации.
28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. По данным американских СМИ, в атаке также приняли участие Соединенные Штаты.
В Тель-Авиве впервые за долгое время прозвучали сирены воздушной тревоги. Служба командования тыла направила населению сообщение с рекомендацией находиться рядом с защищенными помещениями из-за сложившейся ситуации с безопасностью. Также Израиль закрыл свое воздушное пространство в ожидании ответных ударов.