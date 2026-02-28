Ричмонд
«Русские магазины» в Европе лишились товаров из России

Большинство так называемых «русских магазинов» в Европе больше не продают продукцию из России. На прилавках преобладают товары европейского производства. Об этом стало известно РИА «Новости».

В Чехии магазины вроде Kolobok и Matrjoshka предлагают только европейские продукты: сладости и молочную продукцию — из стран Балтии, пельмени и вареники — готовят прямо в Чехии. В крупном магазине славянских товаров в Гааге основной ассортимент поставляют Германия, Польша, Латвия, Литва и Болгария, а специи и соусы — из Грузии, Армении и Сербии.

Словакия и Польша также лишены поставок из России: «Русский гастроном» в Варшаве закрылся ещё в 2012—2013 годах, а в современных магазинах для русскоязычного населения российские продукты полностью отсутствуют.

Между тем в розничных сетях Лондона внезапно появились оригинальные российские шоколадные батончики Snickers с полностью русскоязычной упаковкой. Представители компании-производителя Mars объяснили, что не могут помешать посредникам закупать продукцию в России и перепродавать её в других странах, включая Великобританию.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

