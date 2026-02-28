«Русские магазины» в Европе лишились товаров из России

В Чехии магазины вроде Kolobok и Matrjoshka предлагают только европейские продукты: сладости и молочную продукцию — из стран Балтии, пельмени и вареники — готовят прямо в Чехии. В крупном магазине славянских товаров в Гааге основной ассортимент поставляют Германия, Польша, Латвия, Литва и Болгария, а специи и соусы — из Грузии, Армении и Сербии.