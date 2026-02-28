В Петербурге полиция проверила иностранцев в торговых сетях

В Санкт-Петербурге полиция проверила 13 магазинов одной из крупных торговых сетей. Об этом сообщает МВД по Петербургу и Ленобласти.
Очередной рейд был проведён в Невском районе Петербурга. Его целью было выявление возможных нарушений миграционного законодательства.
Всего проверили 149 сотрудников, в том числе 53 иностранца. Последних доставили в отделы для дальнейшей проверки. О результатах пока не сообщается.
Также в полицию были доставлены шестеро охранников. Стражи порядка проверяют у них наличие действующих лицензий и соответствие требованиям законодательства.