В Петербурге полиция проверила иностранцев в торговых сетях

Проверке подверглись 13 магазинов.

Источник: телеграм-канал Петербургская полиция

В Санкт-Петербурге полиция проверила 13 магазинов одной из крупных торговых сетей. Об этом сообщает МВД по Петербургу и Ленобласти.

Очередной рейд был проведён в Невском районе Петербурга. Его целью было выявление возможных нарушений миграционного законодательства.

Всего проверили 149 сотрудников, в том числе 53 иностранца. Последних доставили в отделы для дальнейшей проверки. О результатах пока не сообщается.

Также в полицию были доставлены шестеро охранников. Стражи порядка проверяют у них наличие действующих лицензий и соответствие требованиям законодательства.