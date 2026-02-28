Судовой механик в Омске будет ежемесячно получать 200 тысяч рублей и питание

На онлайн-площадке объявлений опубликовали вакансию судового механика с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц. Сотрудника ищет омская организация, занимающаяся перевозкой топлива по реке.
Будущему специалисту предстоит обеспечивать бесперебойную работу оборудования, определять потребность в запчастях. Кандидаты должны иметь среднее профессиональное образование по направлению «эксплуатация судовых энергетических установок». Кроме того, требуются опыт работы от одного года и медицинская книжка.
Условия труда относятся к вредным, но работодатель предлагает бесплатное питание в качестве бонуса.
Ранее «КП-Омск» писала, что продавцу в строительном магазине готовы платить 100 тысяч рублей в месяц.
