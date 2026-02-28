Три старинных жилых дома отремонтируют в Тверском районе

Ранее Иван Щербаков проинформировал о строительстве дома по реновации в Зеленограде. Здание на ул. Заводская будет состоять из семи жилых секций, где планируется разместить шестьсот семнадцать квартир. Площадь всего комплекса, по данным проектной документации, превысит 4,2 тыс. кв. метров. Первые этажи жилых секций будут отведены под общественные помещения, входные группы с вестибюлями, комнаты для консьержей, колясочные и места для почтовых ящиков.