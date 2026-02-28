Три старинных жилых дома отремонтируют в Тверском районе

В центре Москвы, в Тверском районе, будут отремонтированы три многоквартирных дома. Они располагаются по адресам: Тихвинский переулок, д. 9, стр. 1, ул. Палиха, д. 7−9, корп. 5 и ул. Петровка, д. 28, стр. 1. Как рассказал Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, соответствующие проекты уже согласованы.
«Ремонты пройдут в трех многоквартирных домах, построенных в первой трети ХХ века. В зависимости от объекта, проекты предполагают проведение наружных и внутренних работ, направленных на поддержание и модернизацию эксплуатационных характеристик старинных зданий», — прокомментировал Щербаков.
В шестиэтажном доме 1912 года в Тихвинском переулке и в пятиэтажном здании 1928 года на ул. Палиха обновят инженерные системы. После этого проведут ремонт в квартирах, местах общего пользования, электрощитовой и подвалах.
Фасады зданий также будут восстановлены: поврежденные участки штукатурки очистят, стены обработают антигрибковыми средствами и оштукатурят заново. Декоративные элементы освободят от старой краски, при необходимости дополнят и восстановят.
На открытых балконах заменят гидроизоляцию, стяжку и плитку, приведут в порядок балконные плиты. Металлические ограждения очистят от ржавчины, покрасят и обработают антикоррозийным средством. Входные группы обновят, отремонтировав площадки и козырьки.
В трехэтажном доме на ул. Петровка, построенном в начале XX века, проведут косметический ремонт подъездов. Поврежденную штукатурку на стенах и потолках уберут, выровняют и покрасят. Стяжку полов заменят, а затем облицуют керамогранитом и установят плинтусы.
Металлические ограждения лестниц выправят, очистят от старых покрытий и покрасят. Деревянные поручни заменят на новые, а ступени отшлифуют и обработают полиуретановым составом. Во всех трех подъездах появятся новые почтовые ящики.
