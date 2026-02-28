Невыносимая тяжесть бытия

Но есть и хорошие новости. Тот же профессор говорит, и я с ним, пожалуй, соглашусь, что к шестидесяти годам уровень энергии повышается и приобретает стабильность — несмотря на то, что физические показатели становятся хуже. В чем же парадокс, почему в шестьдесят люди чувствуют себя лучше, чем в сорок? Да потому что ты уже выбыл из этой вечной гонки соперничества с молодыми. Да, ты, можно сказать, проиграл в соревновании. Дети выросли и сами уже подходят к черте кризиса среднего возраста. А ты уже не многозадачный робот по решению проблем — и тихо радуешься тому, что теперь можно наконец-то заняться собой. Седину прекрасно закрашивает краска. Ты знаешь «свои» болезни и «свои» таблетки. И можно никуда не спешить, гулять в парке, ловить солнечные лучи и радоваться наступающей весне.