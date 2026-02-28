Ричмонд
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте

Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в России в марте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. С завтрашнего дня в России начнут действовать несколько новых законов, в том числе о расширении оснований для увольнения мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Работодатели смогут расторгать договоры с иностранными гражданами не только для соблюдения федеральных, но и региональных ограничений. Это очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере. Всего с 2024-го принято 22 федеральных закона в этой части», — написал он на платформе МAX.

Другие нововведения.

— в России создадут госсистему «Антифрод», позволяющую эффективнее выявлять мошенников и быстро обмениваться информацией.

— Микрофинансовые организации должны будут уведомлять ЦБ о попытках заключения договоров займа без добровольного согласия клиента.

— Сервисы онлайн-подписок больше не смогут автоматически списывать оплату, если пользователь отказался от продления.

— С 3 марта процедура предварительного расследования станет проще: его смогут проводить не только там, где находится обвиняемый или большинство свидетелей, но и где большинство потерпевших.

— Если самозанятый работает в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, то для него вводится региональная квота в размере 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте.

— Остальные машины должны будут соответствовать одному из параметров локализации. Это не касается транспортных средств, внесенных в реестр до 1 марта этого года;

— Оплачивать коммунальные услуги нужно будет до 15 числа следующего месяца, а предоставлять платежные документы не позднее 5 числа.

— Объекты культурного наследия, не затрагивающие предмет охраны объектов, внешний облик здания и конструктивные решения, станет проще поддерживать в надлежащем состоянии. Достаточно будет уведомить соответствующие органы. Закон предусматривает закрытый перечень работ.

— В туристический продукт включат перевозку путешественников, обслуживание со стороны экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

