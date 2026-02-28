В Омске ищут пропавшего 41-летнего мужчину

Сегодня, 28 февраля, отряд «Доброспас-Омск» сообщил об исчезновении Александра Петровича Гусарова. Мужчина 1985 года рождения две недели назад вышел из ома № 47 на лице Алексея Полторацкого и пропал.
На опубликованном поисковиками баннере указаны особые приметы омича: плотное телосложение, рост 186−189 см, глаза темные. На молодом человеке были синие джинсы, а также куртка, шапка и полуботинки черного цвета.
Волонтеры призвали всех, кто располагает какой-либо информацией о Гусарове, сообщить об этом в полицию или на горячую линию отряда: 8 (999) 470−1008, 8 (999) 453−7710.
