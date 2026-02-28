Поезд Таганрог — Симферополь вернется на маршрут в конце мая

Поезд № 483/484 сообщением Таганрог — Симферополь вернется на маршрут в конце мая и будет ходить весь курортный сезон. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Состав будет следовать через Ростов-на-Дону.
В первый рейс из Таганрога поезд отправится 29 мая в 10:55, прибудет в Симферополь на следующий день в 4:50.
Из столицы Крыма «Таврия» отправится 28 мая в 12:30, прибудет в Таганрог в 6:15 следующего дня.
В состав поезда будут включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.
