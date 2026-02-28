Нижегородцы услышат вой сирены в начале марта

4 марта жители Нижегородской области услышат вой сирен. В регионе, как и в других субъектах РФ, пройдут масштабные комплексные учения по проверке систем оповещения населения.
Нижегородцы услышат звуковой сигнал «Внимание всем». Также будет транслироваться голосовое сообщение: жителей региона попросят сохранять спокойствие, поскольку учения носят плановый характер и не свидетельствуют о реальной угрозе.
Напомним, последний раз проверка системы оповещения населения в Нижегородской области проводилась 1 октября. Учения организуют два раза в год: весной и осенью.
