В Беларуси суд наказал отца, отказавшегося платить алименты на чужого ребенка

Фигурантом уголовного дела оказался горожанин, имеющий двух дочерей в возрасте 12 и 5 лет. По решению суда ранее состоявший в браке с матерью девочек мужчина должен был платить бывшей супруги алименты на двух несовершеннолетних детей — 33% от заработка ежемесячно с мая 2021-го и до совершеннолетия детей. Эта сумма должна была составлять не менее 75% бюджета прожиточного минимума. Однако с 1 января 2024-го по 30 ноября 2025-го обвиняемый уклонился от уплаты средств на содержание детей. Долг превысил 10 тысяч белорусских рублей.