В Беларуси суд наказал отца, отказавшегося платить алименты на чужого ребенка

В Ляховичах суд наказал мужчину, который отказался платить алименты на чужого ребенка. Подробности рассказали в прокуратуре Брестской области.
Фигурантом уголовного дела оказался горожанин, имеющий двух дочерей в возрасте 12 и 5 лет. По решению суда ранее состоявший в браке с матерью девочек мужчина должен был платить бывшей супруги алименты на двух несовершеннолетних детей — 33% от заработка ежемесячно с мая 2021-го и до совершеннолетия детей. Эта сумма должна была составлять не менее 75% бюджета прожиточного минимума. Однако с 1 января 2024-го по 30 ноября 2025-го обвиняемый уклонился от уплаты средств на содержание детей. Долг превысил 10 тысяч белорусских рублей.
На суде мужчина свою вину признал частично. Он сказал, что не является биологическим отцом младшей девочки и считает, что не обязан выплачивать алименты на ее содержание.
В суде установили, что на момент рождения девочки обвиняемый знал, что не являлся ее биологическим отцом. Но запись об отце ребенка в свидетельство о рождении все-таки была внесена по его совместному заявлению с матерью девочки.
По закону в Беларуси требование об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено, если в момент записи человеку было известно, что он фактически не является отцом ребенка (ч.3 ст. 58 и ст.54 Кодекса Беларуси о браке и семье).
Суд признал мужчину виновным в уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей (ч.1 ст. 174 Уголовного кодекса Беларуси) и назначил наказание — 200 часов общественных работ.
