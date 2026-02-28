Два человека, включая подростка, пострадали в аварии в Ростовской области

В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером в пятницу, 27 февраля, на региональной трассе в Семикаракорском районе. В результате столкновения легкового автомобиля и грузового тягача с прицепом медицинская помощь потребовалась двум людям.
Авария случилась в 22:45 на дороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». По предварительным данным, озвученным инспекторами, причиной ДТП стало несоблюдение правил проезда перекрестка.
21-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-2109», выезжал со второстепенной дороги. На перекрестке он не уступил дорогу фуре, двигавшейся по главной. В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, которым управлял 63-летний водитель.
Удар оказался такой силы, что травмы получил водитель «Скания» и у 15-летнего пассажира, который находился в салоне отечественной легковушки.
Региональная Госавтоинспекция в очередной раз призвала всех участников дорожного движения быть предельно внимательными.
