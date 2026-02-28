Два человека, включая подростка, пострадали в аварии в Ростовской области

21-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-2109», выезжал со второстепенной дороги. На перекрестке он не уступил дорогу фуре, двигавшейся по главной. В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, которым управлял 63-летний водитель.