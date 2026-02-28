Кот Дядя Федя предупреждает о дронах омских бойцов СВО на курском направлении

Животное принесли на позиции в подсумке для сброса магазинов. Хвостатый поселился в блиндажи вместе с бойцами. Питомец не только ловит мышей, но и зорко следит за небом. Благодаря своему острому слуху Дядя Федя способен услышать приближение даже самого тихого дрона еще задолго до появления тревоги. Как только кот начинает громко мяукать, военные понимают, что опасность близка.