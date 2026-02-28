Кот Дядя Федя предупреждает о дронах омских бойцов СВО на курском направлении

В зоне проведения специальной военной операции у бойцов с курского направления появился пушистый страж. 28 февраля в омском отделении «Народного фронта» рассказали, что кота Дядю Федю обнаружили в разрушенной деревне.
Животное принесли на позиции в подсумке для сброса магазинов. Хвостатый поселился в блиндажи вместе с бойцами. Питомец не только ловит мышей, но и зорко следит за небом. Благодаря своему острому слуху Дядя Федя способен услышать приближение даже самого тихого дрона еще задолго до появления тревоги. Как только кот начинает громко мяукать, военные понимают, что опасность близка.
В ОНФ показали фотографию необычного «участника СВО». На снимке можно увидеть серое в черную полоску животное, расположившееся рядом с оружием.
