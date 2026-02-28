Ричмонд
В 2026 году в Омской области из-за непотушенных сигарет произошло уже 14 пожаров

Трое человек погибли, двое пострадали по вине курильщиков.

Источник: Комсомольская правда

Печальной статистикой поделились 28 февраля в ГУ МЧС России по Омской области. С начала 2026 года в регионе зарегистрировали 14 пожаров, причиной которых стало несоблюдение правил пожарной безопасности при курении. В огне погибли трое человек, еще двое получили травмы.

В министерстве чрезвычайных ситуаций напомнили жителям, что бросать непотушенные окурки из окон и с балконов запрещено. Подверженным вредной привычке необходимо пользоваться пепельницей. Нельзя «дымить» в постели. Уходя из помещения, следует убедиться, что сигарета полностью потушена, еще лучше — залить ее водой.

Соблюдение перечисленных правил поможет избежать трагедий.

Ранее мы писали, что омские спасатели потушили вспыхнувший дом в Исилькульском районе.

