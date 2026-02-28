Белорусы пожаловались в Госконтроль на бани и гостиницы — вот результат

Так, КГК Беларуси провел горячую линию по государственным баням и гостиницам. В итоге от белорусов поступило около 30 сообщений с жалобами, в основном, на ненадлежащее оказание услуг в банях.
Например, жители Витебска сказали, что в областном центре не хватает общественных бань, а в действующих нет объектов общепита. Также есть проблема с недостаточным количеством мест в банях в Гомеле и Калинковичах. При этом дефицит в Гомеле образовался из-за затянувшейся реконструкцией бани на улице Советской.
Минчане в свою очередь пожаловались на низкие температуры в отделениях и раздевалках бань, расположенных на улице Веры Хоружей и Третьем переулке Можайского.
А на неудовлетворительное состояние или ненадлежащую работу общественных бань пожаловались жители Шклова, Осиповичей, Борисова, поселках Станция Несета в Кличевском районе, Усяж и деревне Кривая Береза в Смолевичском районе, а также в поселке Руденск в Пуховичском районе.
Еще в Госконтроль сообщили о неудовлетворительном состоянии гостиницы «Гродно» в одноименно областном центре.
— Информация для принятия мер направлена местным органам власти. Поступившие сообщения остаются на контроле, — констатировали в пресс-службе КГК.