Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Ростовской области предупредили о мошеннических чатах поликлиник

У дончан начали красть деньги через фейковые чаты поликлиник.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксирована активность мошенников, использующих новую схему обмана граждан. О возникновении фейковых чатов медицинских учреждений предупредили в региональном министерстве здравоохранения.

Как рассказали в ведомстве, мошенники массово добавляют россиян в созданные ими чаты, маскирующиеся под официальные сообщества поликлиник. В переписке они публикуют персональные данные пользователя, после чего требуют «подтвердить прикрепление» к медучреждению. Для этого жертве предлагается перейти по специальной ссылке, которая ведет на вредоносный сайт.

В минздраве пояснили, что переход по такой ссылке автоматически начинает загрузку опасного программного обеспечения на телефон или компьютер человека. Это может привести к серьезным последствиям: утечке личной информации, ее краже и, как следствие, финансовым потерям.

Жителей Ростовской области призывают к бдительности. Специалисты напоминают, что официальные медицинские организации никогда не рассылают подобных уведомлений через мессенджеры и не запрашивают личные данные в чатах. Ни в коем случае нельзя переходить по сомнительным ссылкам и сообщать свои данные третьим лицам.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.