Жителей Ростовской области предупредили о мошеннических чатах поликлиник

Как рассказали в ведомстве, мошенники массово добавляют россиян в созданные ими чаты, маскирующиеся под официальные сообщества поликлиник. В переписке они публикуют персональные данные пользователя, после чего требуют «подтвердить прикрепление» к медучреждению. Для этого жертве предлагается перейти по специальной ссылке, которая ведет на вредоносный сайт.