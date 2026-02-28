Жителей Ростовской области предупредили о мошеннических чатах поликлиник

В Ростовской области зафиксирована активность мошенников, использующих новую схему обмана граждан. О возникновении фейковых чатов медицинских учреждений предупредили в региональном министерстве здравоохранения.
Как рассказали в ведомстве, мошенники массово добавляют россиян в созданные ими чаты, маскирующиеся под официальные сообщества поликлиник. В переписке они публикуют персональные данные пользователя, после чего требуют «подтвердить прикрепление» к медучреждению. Для этого жертве предлагается перейти по специальной ссылке, которая ведет на вредоносный сайт.
В минздраве пояснили, что переход по такой ссылке автоматически начинает загрузку опасного программного обеспечения на телефон или компьютер человека. Это может привести к серьезным последствиям: утечке личной информации, ее краже и, как следствие, финансовым потерям.
Жителей Ростовской области призывают к бдительности. Специалисты напоминают, что официальные медицинские организации никогда не рассылают подобных уведомлений через мессенджеры и не запрашивают личные данные в чатах. Ни в коем случае нельзя переходить по сомнительным ссылкам и сообщать свои данные третьим лицам.
