Почти 100 предостережений получили ТСЖ и ЖСК Иркутска за плохую уборку дворов

С начала года управляющим компаниям Иркутска, ТСЖ и ЖСК, направлено почти 100 предостережений из-за несвоевременной и ненадлежащей уборки придомовых территорий многоквартирных домов. Нарушения выявляют специалисты комитетов по управлению городскими округами в ходе регулярного мониторинга состояния дворов. В большинстве случаев организации оперативно устраняют выявленные замечания, отмечают в администрации города.
В работах по уборке задействовано свыше 800 дворников и специализированная техника. Согласно представленным обслуживающими организациями графикам, с начала января приведены в порядок около 2500 кровель и почти 2000 дворов. Очистка территорий будет продолжаться до конца марта.
Одна из основных проблем, затрудняющих качественную уборку, — припаркованные во дворах автомобили. Управляющие компании заранее информируют жителей о необходимости освободить территорию: размещают объявления на досках и в домовых чатах. При этом периодичность и виды уборки дворов многоквартирных домов определяют собственники на общем собрании, а расходы на зимнее обслуживание придомовых территорий и общего имущества включены в тариф на содержание жилья.
Напомним,