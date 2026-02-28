Почти 100 предостережений получили ТСЖ и ЖСК Иркутска за плохую уборку дворов

Одна из основных проблем, затрудняющих качественную уборку, — припаркованные во дворах автомобили. Управляющие компании заранее информируют жителей о необходимости освободить территорию: размещают объявления на досках и в домовых чатах. При этом периодичность и виды уборки дворов многоквартирных домов определяют собственники на общем собрании, а расходы на зимнее обслуживание придомовых территорий и общего имущества включены в тариф на содержание жилья.