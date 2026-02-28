Ричмонд
В Красноярском крае с 1 марта начнут работать новые правила продажи алкоголя

Депутаты парламента Красноярского края приняли законопроект о новых ограничениях на продажу алкоголя в магазинах еще летом 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 1 марта, в Красноярском крае вступают в силу новые правила продажи алкогольной продукции. Изменения затронут как жителей региона, так и бизнес.

Так, для магазинов, расположенных в жилых домах и на прилегающей территории, время продажи спиртного будет ограничено с 10 утра до 9 вечера. Это сделано, чтобы минимизировать потенциальные неудобства для жильцов в позднее время.

Депутаты регионального парламента приняли законопроект о новых ограничениях на продажу алкоголя в магазинах еще летом 2025 года. Про новые правила можно почитать в нашей статье.

Ранее мы писали, что на Новой территории Московского зоопарка появился памятник белому медведю Диксону из Красноярского края.