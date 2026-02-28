Набережную на Тулака застроят: волгоградцев зовут обсудить проект кампуса

В Волгограде снова подняли вопрос о строительстве огромного студенческого кампуса международного уровня. На этот раз власти окончательно определились с местом: площадка под стройку развернется на Ельшанской набережной, прямо в микрорайоне Тулака. Речь идет о внушительном участке в 13,5 гектара, который зажат между улицей Авиаторской и Дедюшенковским оврагом.
Обсудить проект и высказать свое «за» или «против» горожане смогут уже в марте. С 7 по 20 число пройдут общественные обсуждения. Правда, собираться толпой в зале не придется — очных встреч в этот раз не планируют. Все бумаги и карты выставят в департаменте архитектуры на Порт-Саида, 7а. Заглянуть туда можно будет в будни с 10:00 до 12:00, чтобы лично изучить чертежи и оставить запись в журнале. Если идти никуда не хочется, предложения примут через «Госуслуги» или обычным письмом на проспект Ленина, 15.
Задумка масштабная: на берегу Волги хотят возвести больше 152 тысяч квадратов недвижимости. В планах значатся четыре жилых корпуса, гостиница, большой физкультурный комплекс и даже научный центр с собственной оранжереей. Также обещают построить конгресс-центр и новые дороги, чтобы студентам и ученым было удобно добираться до места.
И это уже не первая попытка «приземлить» кампус в Волгограде. Еще в 2022 году его хотели возвести в Советском районе. Тогда проект оценивали в 24 миллиарда рублей и обещали достроить к 2030 году, — об этом сообщал v1.ru. Но ту площадку на пересечении улиц Тракторостроителей и Михайлова забраковали — люди боялись, что стройка «съест» существующие спортивные объекты. Рассматривали и пустырь у ВолГУ, но там сейчас вовсю растут обычные многоэтажки.
Теперь выбор пал на Тулака, и в марте станет ясно, как к такому соседству отнесутся местные жители.