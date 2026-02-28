Набережную на Тулака застроят: волгоградцев зовут обсудить проект кампуса

Обсудить проект и высказать свое «за» или «против» горожане смогут уже в марте. С 7 по 20 число пройдут общественные обсуждения. Правда, собираться толпой в зале не придется — очных встреч в этот раз не планируют. Все бумаги и карты выставят в департаменте архитектуры на Порт-Саида, 7а. Заглянуть туда можно будет в будни с 10:00 до 12:00, чтобы лично изучить чертежи и оставить запись в журнале. Если идти никуда не хочется, предложения примут через «Госуслуги» или обычным письмом на проспект Ленина, 15.