В Москве простились с актрисой Ириной Шевчук

Венки прислали Русский союз писателей, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, актер Сергей Жигунов. Проститься с Шевчук пришли, в частности, актрисы, сыгравшие с ней в «А зори здесь тихие» Екатерина Маркова, Ирина Долганова, Елена Драпеко и Ольга Остроумова, а также Галина Каширская, Алиса Признякова, Михаил Сафронов.
Шевчук умерла 24 февраля на 75-м году. Как сообщила ТАСС ее дочь, актриса театра и кино Александра Афанасьева-Шевчук, причиной смерти стала лимфома головного мозга.
По словам дочери артистки, ее мать долго боролась с болезнью. «Хочу сказать огромное спасибо вам за многие уроки, за жизнь, которую вы мне с папой дали, — сказала Афанасьева-Шевчук на церемонии прощания. А актер Андрей Москвичев вспоминал, как играл с Ириной Борисовной вместе несколько спектаклей: “Всегда буду помнить нашу работу, наши разговоры о жизни, о профессии. Всегда буду помнить ее советы. Ирина была действительно достойным человеком, прекрасным и очень мудрым”.
После панихиды в зале состоялось отпевание.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.