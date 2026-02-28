В Москве простились с актрисой Ириной Шевчук

По словам дочери артистки, ее мать долго боролась с болезнью. «Хочу сказать огромное спасибо вам за многие уроки, за жизнь, которую вы мне с папой дали, — сказала Афанасьева-Шевчук на церемонии прощания. А актер Андрей Москвичев вспоминал, как играл с Ириной Борисовной вместе несколько спектаклей: “Всегда буду помнить нашу работу, наши разговоры о жизни, о профессии. Всегда буду помнить ее советы. Ирина была действительно достойным человеком, прекрасным и очень мудрым”.