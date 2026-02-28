Ричмонд
Электробусы вышли на маршруты № 664 и 917 в трех округах столицы

Современный экологичный транспорт вышел на маршруты № 664 и 917 в трех округах столицы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Современные электробусы российского производства продолжают заменять автобусы и повышать комфорт пассажиров в поездках. По будням на новых экологичных маршрутах будут курсировать 13 инновационных машин. Мы развиваем сеть электротранспорта в столице, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Маршруты охватывают четыре станции рельсового каркаса и пять районов столицы: № 664 следует от Южного Измайлово до станции метро «Измайловская», № 917 — от 2-го микрорайона Южного Бутово до Расторопово.

