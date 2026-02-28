Между Витебским, Оршей и Смоленским пустят пригородные электрички без пересадки на границе

Так, с апреля 2026 года по 2028 год предполагается запуск поездов:
- Смоленск — Орша (до трех пар поездов в сутки в зависимости от сезона);
- Смоленск — Витебск (от нескольких рейсов в неделю до трех раз в сутки).
Поезда будут ходить без пересадок на границе и по доступным тарифам, что позволит сократить время в пути.
В перспективе открытия дополнительных направлений: Великие Луки — Полоцк и Великие Луки — Витебск.
