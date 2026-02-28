Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Между Витебским, Оршей и Смоленским пустят пригородные электрички без пересадки на границе

Этой весной между Оршей, Витебским и Смоленском будет организовано пригородное железнодорожное сообщение. Такое решение принял Высший государственный совет Союзного государства, сообщает официальный телеграм-канал Витебского областного исполнительного комитета.

Источник: Смартпресс

Так, с апреля 2026 года по 2028 год предполагается запуск поездов:

  • Смоленск — Орша (до трех пар поездов в сутки в зависимости от сезона);
  • Смоленск — Витебск (от нескольких рейсов в неделю до трех раз в сутки).

Поезда будут ходить без пересадок на границе и по доступным тарифам, что позволит сократить время в пути.

В перспективе открытия дополнительных направлений: Великие Луки — Полоцк и Великие Луки — Витебск.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше