В Иркутске ожидается аномальный холод 1−3 марта

С 1 по 3 марта в городе Иркутске прогнозируют аномально холодную погоду: среднесуточные температуры воздуха окажутся на 7−12 градусов ниже климатической нормы. На дорогах возможны снежный накат и гололедица — водителям и пешеходам следует проявлять повышенную осторожность. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.
По Иркутской области ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег, а утром в отдельных районах возможен туман. Ветер юго восточный и северо восточный, 5−10 метров в секунду. Ночью температура составит от −37 до −42 градусов, местами от −27 до −32 градусов. Днём будет от −13 до −18 градусов, а при облачной погоде — от −21 до −26 градусов.
В Иркутске — переменная облачность и слабый снег. Ветер юго восточный, 3−8 метров в секунду. Ночью температура опустится до −27…−29 градусов, днём составит от −13 до −15 градусов.
На Байкале также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо восточный и восточный, 6−11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Ночью температура достигнет от −25 до −30 градусов, при прояснении может опуститься до −37 градусов. Днём прогнозируется от −17 до −22 градусов.
Напомним, на Байкале 27 февраля 2026 года официально заработала ледовая переправа на остров Ольхон.