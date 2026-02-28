В Иркутске ожидается аномальный холод 1−3 марта

По Иркутской области ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег, а утром в отдельных районах возможен туман. Ветер юго восточный и северо восточный, 5−10 метров в секунду. Ночью температура составит от −37 до −42 градусов, местами от −27 до −32 градусов. Днём будет от −13 до −18 градусов, а при облачной погоде — от −21 до −26 градусов.