Народному артисту России Валерию Фокину исполнилось 80 лет

С юбилеем его поздравил губернатор Александр Беглов.

Источник: Аргументы и факты

Президент Национального драматического театра России (Александринского) и Народный артист России Валерий Фокин 28 февраля отмечает своё 80-летие. Об этом сообщает администрация города.

С юбилеем его поздравил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что Фокина знает весь театральный мир, он принадлежит к числу выдающихся театральных деятелей современности.

«Вы ставили спектакли в лучших театрах Москвы и многих стран, но Вас знают, прежде всего, как руководителя Александринского театра. Успехи и победы театра — Ваша большая личная заслуга», — говорится в поздравлении.

Беглов подчеркнул, что годы руководства Фокиным Александринский театр прошёл масштабную реконструкцию. Была создана вторая сцена. А в 2019 году по инициативе Фокина Северная столица приняла Международную театральную олимпиаду.

Напомним, Валерий Фокин родился в Москве. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2003—2024 годах был художественным руководителем Александринского театра.

