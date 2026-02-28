Народному артисту России Валерию Фокину исполнилось 80 лет

Президент Национального драматического театра России (Александринского) и Народный артист России Валерий Фокин 28 февраля отмечает своё 80-летие. Об этом сообщает администрация города.
С юбилеем его поздравил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что Фокина знает весь театральный мир, он принадлежит к числу выдающихся театральных деятелей современности.
«Вы ставили спектакли в лучших театрах Москвы и многих стран, но Вас знают, прежде всего, как руководителя Александринского театра. Успехи и победы театра — Ваша большая личная заслуга», — говорится в поздравлении.
Беглов подчеркнул, что годы руководства Фокиным Александринский театр прошёл масштабную реконструкцию. Была создана вторая сцена. А в 2019 году по инициативе Фокина Северная столица приняла Международную театральную олимпиаду.
Напомним, Валерий Фокин родился в Москве. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2003—2024 годах был художественным руководителем Александринского театра.