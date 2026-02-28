В ГАИ по Башкирии анонсировали массовые проверки водителей на дорогах

Накануне главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов анонсировали сплошные проверки водителей на дорогах республики. Рейды начались еще вчера и продолжатся сегодня, 28 февраля и в воскресенье, 1 марта.
Как пояснили в ГАИ по Башкирии, проверки будут носить сплошной и массовый характер и пройдут на федеральных трассах и региональных дорогах. Особое внимание сотрудники дорожной полиции будут обращать на нетрезвых и лишенных прав водителей.
— Без внимания не останутся пассажирские перевозки и водители грузового автотранспорта. Также на особом контроле соблюдение правил перевозки детей в салоне автомобиля, — написал в своем блоге главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
