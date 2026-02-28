Второе повышение за год: стоимость билетов в южноуральских электричках увеличится с приходом весны

С первого дня весны жители Челябинской области столкнутся с очередным повышением тарифов на пригородные железнодорожные перевозки. Согласно постановлению регионального министерства тарифного регулирования и энергетики, стоимость проезда в скоростных электропоездах увеличится до 3 рублей 70 копеек за каждый километр пути. Соответствующий документ уже опубликован и вступает в силу с 1 марта 2026 года.
Новые расценки затронут маршруты, которые обслуживают две компании: АО «Свердловская пригородная компания» и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». В частности, проезд по популярному направлению Челябинск — Магнитогорск в обычном классе «Ласточки» обойдется пассажирам в 1287 рублей. Для тех, кто предпочитает путешествовать с повышенным комфортом, билет в бизнес-классе будет стоить уже 3012 рублей.
Это уже второе изменение тарифов с начала года. Предыдущее повышение произошло 1 января. Стоимость километра с того времени была зафиксирована на уровне 3 рублей 49 копеек. Новое решение о росте цены было принято в ведомстве еще в ноябре прошлого года.