Второе повышение за год: стоимость билетов в южноуральских электричках увеличится с приходом весны

Это уже второе изменение тарифов с начала года. Предыдущее повышение произошло 1 января. Стоимость километра с того времени была зафиксирована на уровне 3 рублей 49 копеек. Новое решение о росте цены было принято в ведомстве еще в ноябре прошлого года.