Нижегородцам напомнили о подаче 3-НДФЛ онлайн

Срок подачи декларации — до 30 апреля 2026 года. Отчитаться необходимо тем, кто продал имущество, сдавал жилье в аренду, реализовал ценные бумаги или получал доходы из зарубежных источников. Также декларация обязательна при получении в дар недвижимости, автомобиля или другого имущества от человека, который не является близким родственником.