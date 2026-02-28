Нижегородцам напомнили о подаче 3-НДФЛ онлайн

Жители Нижегородской области могут отчитаться о доходах за 2025 год не выходя из дома. Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно онлайн — через специальные сервисы. Об этом сообщили в региональном управлении налоговой службы.
Срок подачи декларации — до 30 апреля 2026 года. Отчитаться необходимо тем, кто продал имущество, сдавал жилье в аренду, реализовал ценные бумаги или получал доходы из зарубежных источников. Также декларация обязательна при получении в дар недвижимости, автомобиля или другого имущества от человека, который не является близким родственником.
Оформить и направить документы можно через интернет-сервис ФНС «Личный кабинет налогоплательщика» или через портал госуслуг. В обоих случаях посещать инспекцию лично не требуется.
Если декларация подается только ради налогового вычета — например, за лечение, обучение или покупку жилья — сделать это можно в любое время в течение года.