Мининформ предупредил, что белорусов ждет большой опрос о телевидении

Мининформ сказал про опрос для всех белорусов.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве информации сказали об исследовании, которое затронет жителей Беларуси.

Так, Мининформ предупредил о том, что в Беларуси в течение марта и апреля будет проводиться масштабное исследование телевизионной аудитории. У белорусов спросят о предпочтениях и мнениях, касаемо телевидения. За счет опроса попытаются лучше понять, что и как именно смотрят белорусы по телевизору.

— Это поможет улучшить телевидение, в том числе с точки зрения ожиданий зрителей.

Опрос проведет компания «МедиаИзмеритель». Интервьюеры с паспортом, удостоверением и в фирменном жилете будут ходить по домам для сбора информации. При этом итоги опроса будут конфиденциальными, полученная информация будет использоваться в обобщенном виде и будет связана с личностью конкретного респондента в отчетах.

Кстати, ранее глава Мининформации Марат Марков высказался о сборе на общественное телевидение.

И мы писали, что условия регистрации недвижимости в Беларуси меняются с 1 марта.