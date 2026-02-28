Мининформ предупредил, что белорусов ждет большой опрос о телевидении

Так, Мининформ предупредил о том, что в Беларуси в течение марта и апреля будет проводиться масштабное исследование телевизионной аудитории. У белорусов спросят о предпочтениях и мнениях, касаемо телевидения. За счет опроса попытаются лучше понять, что и как именно смотрят белорусы по телевизору.