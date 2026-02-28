Мининформ предупредил, что белорусов ждет большой опрос о телевидении

В Министерстве информации сказали об исследовании, которое затронет жителей Беларуси.
Так, Мининформ предупредил о том, что в Беларуси в течение марта и апреля будет проводиться масштабное исследование телевизионной аудитории. У белорусов спросят о предпочтениях и мнениях, касаемо телевидения. За счет опроса попытаются лучше понять, что и как именно смотрят белорусы по телевизору.
— Это поможет улучшить телевидение, в том числе с точки зрения ожиданий зрителей.
Опрос проведет компания «МедиаИзмеритель». Интервьюеры с паспортом, удостоверением и в фирменном жилете будут ходить по домам для сбора информации. При этом итоги опроса будут конфиденциальными, полученная информация будет использоваться в обобщенном виде и будет связана с личностью конкретного респондента в отчетах.
