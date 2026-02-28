Ричмонд
В хабаровском зоосаде «Приамурский» начинают просыпаться медведи

Дива — «ранняя пташка», которая всегда выходит из спячки раньше сородичей.

В Хабаровске в зоосаде «Приамурский» имени Сысоева вышла из спячки бурая медведица по кличке Дива. Ожидается, что уже скоро проснутся и остальные косолапые, сообщает hab.aif.ru.

Медведица вышла из берлоги во вторник 24 февраля. Дива традиционно просыпается раньше других медведей — в конце февраля, а к концу марта окончательно выходит из спячки.

«Для нас её пробуждение — это настоящий праздник, признак того, что весна стучится в двери», — рассказала hab.aif.ru специалист зоосада по связям с общественностью Елена Журавлева.

Сейчас Дива ещё сонная и иногда возвращается в берлогу, чтобы подремать — это нормальное поведение после зимней спячки. За время сна она потеряла 25−30 килограммов, но в течение месяца наберёт вес и снова станет активной и игривой.

Следующим в зоосаде ждут пробуждения Буржуя — он приехал в краевую столицу в прошлом году из комсомольского зооцентра «Питон». В середине марта проснётся медведица Муха, в конце марта — старожилы Маша и Балу, родители «ранней пташки» Дивы, а также гималайские медведи Фрося и Соня.