В Новосибирске зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Основной вред несут мельчайшие частицы PM2,5 (27 мкг/м³). Они настолько малы, что проникают прямо в кровь, вызывая кашель и обострение астмы. Также зафиксировано превышение по диоксиду азота (31 мкг/м³), что грозит частыми простудами.