В Новосибирске зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

28 февраля в Новосибирске зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Согласно данным Индекса качества воздуха по городам России (AQI), днем он достиг 84 баллов из 100.
К воскресенью, 1 марта, уровень загрязнения воздуха должен опуститься до 30 баллов, а ко 2 марта — до 22.
Основной вред несут мельчайшие частицы PM2,5 (27 мкг/м³). Они настолько малы, что проникают прямо в кровь, вызывая кашель и обострение астмы. Также зафиксировано превышение по диоксиду азота (31 мкг/м³), что грозит частыми простудами.
Уровень пыли PM10 (35 мкг/м³) средний — такие частицы могут раздражать слизистую. А вот содержание озона в воздухе безопасно.