С 1 июня работающие родители могут рассчитывать на новую выплату: как ее оформить

Семейная выплата предоставляется раз в год и в виде разницы между уплаченным НДФЛ и 6% от дохода, с которого уплачен налог. Размер определяется как разница между суммой расчетного НДФЛ по стандартной ставке 13% с доходов заявителя за прошлый год и суммой налога, исчисленной по сниженной ставке 6% с этих же доходов. Таким образом, каждый из родителей сможет оформить выплату в размере 7% от полученного годового дохода.