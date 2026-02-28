С 1 июня работающие родители могут рассчитывать на новую выплату: как ее оформить

С 1 июня 2026 года в России начнет действовать новая мера социальной поддержки — семейная выплата для родителей с двумя и более детьми. Она предусматривает ежегодный возврат части уплаченного НДФЛ за предыдущий год и назначается каждому из работающих родителей, уплативших налог. Подробности — в материале Агентства новостей «Доступ».
Право на получение семейной выплаты имеют работающие родители (усыновители, опекуны или попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет, а также студентов-очников до 23 лет.
«Впервые обратиться за семейной выплатой родители смогут с 1 июня по 1 октября 2026 года. Заявления будут приниматься на портале “Госуслуги”, в клиентских службах Соцфонда и МФЦ», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Для назначения семейной выплаты родители и дети должны являться гражданами России и постоянно проживать здесь, уплачивать НДФЛ в течение прошлого года.
«Специалисты произведут комплексную оценку материального и имущественного положения семьи. Кроме того, среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать полуторный размер величины прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. В Челябинской области он составляет 26 тыс. 136 рублей», — продолжает Владимир Шаронов.
При расчете среднедушевого дохода семьи учтут заработную плату, поступления от предпринимательской деятельности, пенсии и пособия, стипендии, а также дивиденды и проценты по вкладам, доходы от продажи имущества, алименты и прочее.
Также принимается во внимание и факт уплаты алиментов — у родителей не должно быть задолженности по ним. При назначении ежегодной семейной выплаты среднедушевой доход семьи рассчитывается из суммы всех доходов, полученных в предшествующем году.
Семейная выплата предоставляется раз в год и в виде разницы между уплаченным НДФЛ и 6% от дохода, с которого уплачен налог. Размер определяется как разница между суммой расчетного НДФЛ по стандартной ставке 13% с доходов заявителя за прошлый год и суммой налога, исчисленной по сниженной ставке 6% с этих же доходов. Таким образом, каждый из родителей сможет оформить выплату в размере 7% от полученного годового дохода.
Пример расчета выплаты для семьи из четырех человек (двое родителей, дети 10 и 8 лет). В 2025 году родители получали зарплату по 50000 рублей в месяц каждый (до вычета НДФЛ, иных доходов у семьи нет). Среднедушевой доход семьи — 25000 рублей (50000×2 x 12 месяцев / 4 члена семьи). Среднедушевой доход в данном случае ниже 1,5 размера прожиточного минимума (26 тыс. 136 рублей). Следовательно, семья имеет право на семейную выплату (при соблюдении требований к имуществу).
Годовой доход одного родителя — 600 000 рублей (до вычета НДФЛ). С дохода удержали НДФЛ 13% — 78000 рублей. При ставке 6% сумма налога составила — 36000 рублей. Семейная выплата одному родителю будет составлять разницу: 78000 рублей — 36000 рублей = 42000 рублей.