В Ростовской области до 2030 года обновят почти тысячу лифтов

В Ростовской области утвержден план по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах до 2030 года. Как сообщили на круглом столе в донском парламенте, замена коснется 971 подъемника, отработавшего нормативный срок службы.
По информации министерства ЖКХ области, сейчас в многоквартирных домах региона эксплуатируется 11 012 лифтов. Все они включены в программу капремонта.
Уже в текущем, 2026 году, планируется заменить 198 лифтов. Всего же до 2030 года необходимо обновить 971 лифт.
