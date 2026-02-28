Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области до 2030 года обновят почти тысячу лифтов

В Ростовской области в 2026 году заменят 198 лифтов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утвержден план по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах до 2030 года. Как сообщили на круглом столе в донском парламенте, замена коснется 971 подъемника, отработавшего нормативный срок службы.

По информации министерства ЖКХ области, сейчас в многоквартирных домах региона эксплуатируется 11 012 лифтов. Все они включены в программу капремонта.

Уже в текущем, 2026 году, планируется заменить 198 лифтов. Всего же до 2030 года необходимо обновить 971 лифт.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.