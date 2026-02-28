В Ростовской области 2−8 марта пройдут массовые отключения теле- и радиовещания

Перебои в вещании ожидаются в промежуток с 8:40 по 12:40 по мск.
Причиной перебоев станет искажение теле- радиосигнала, принимаемого со спутника. Это связано с чрезмерной солнечной активностью.
В Ростовской области со 2 по 8 марта ожидаются кратковременные отключения теле- и радиовещания. Информация об этом появилась на сайте РСТС (российской телевизионной и радиовещательной сети).
