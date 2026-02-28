В Башкирии на сельской дороге столкнулись «Солярис» и «Гранд Чероки», погиб водитель легковушки

Сегодня днем, 28 февраля, в Мелеузовском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным ГАИ, около 12 часов на 6 километре сельской дороги Зирган-Нордовка столкнулись «Хендай Солярис» и «Джип Гранд Чероки». В результате аварии 38-летний водитель легковушки скончался на месте.
Как сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии, по предварительным данным, водитель «Соляриса» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Гранд Чероки» под управлением 56-летнего водителя.
Фото: ГАИ по РБ.
— Пассажиров «Хендай Солярис» и «Гранд Чероки» с различными травмами госпитализировали. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали произошедшего, — сообщили в ГАИ по Башкирии.
