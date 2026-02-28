Редкая хищная птица дербник попала на фото в Воронежской области

Редкую хищную птицу дербник, зимующую в этом году в Воронежской области, запечатлели на камеру. Фото опубликовали в группе Хопёрского заповедника в соцсети «ВКонтакте».
Дербник — мелкий сокол с размахом крыльев 50−70 сантиметров и весом 150−300 грамм. По манере полета он очень напоминает ласточку, рассказывают специалисты. Птицу еще называют дробник, дермлиг, дербничек, дербушок, кобец, соколок или мышатник. Все эти названия связаны с ее образом жизни, манерами поведения и охоты.
Гнездится дербник на земле, на деревьях и скалах в Северной и Восточной Европе, Азии и Северной Америке. В дикой природе продолжительность жизни как правило составляет не более 11 лет.
«В наши широты он нерегулярно наведывается для зимовки. Встретить его можно с октября по март», — добавили в заповеднике.