Редкая хищная птица дербник попала на фото в Воронежской области

Дербник — мелкий сокол с размахом крыльев 50−70 сантиметров и весом 150−300 грамм. По манере полета он очень напоминает ласточку, рассказывают специалисты. Птицу еще называют дробник, дермлиг, дербничек, дербушок, кобец, соколок или мышатник. Все эти названия связаны с ее образом жизни, манерами поведения и охоты.