Белорусы могут поехать в Анапу и Геленджик за 290 рублей на автобусе со скидками

В Беларуси запускается прямой автобус в Анапу и Геленджик на черноморском побережье. Продажу билетов на прямой рейс Минск — Анапа открыл перевозчик «Атласбас».
Первый автобус из Минска в Анапу отправится уже 16 июня в 06.00 и будет находится в пути около 32 часов. В обратном направлении первый автобус выедет 18 июня. Весь сезон автобусы будут курсировать с четырехдневным интервалом. Выезды из Минска в июне также планируют на 20, 24 и 28 число.
По дороге автобус будет заезжать в Гомель и такие крупные крупные города России, как Орел, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск. Кроме Анапы он сделает остановки на черноморских курортах Геленджик и Кабардинка.
Белорусы смогут доехать на море в Анапу и Геленджик за 290 рублей на автобусе. При этом есть дополнительные скидки для проезда детей до 12 лет.
