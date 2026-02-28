Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы могут поехать в Анапу и Геленджик за 290 рублей на автобусе со скидками

Прямой автобус будет ездить из Беларуси в Анапу и Геленджик летом 2026.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запускается прямой автобус в Анапу и Геленджик на черноморском побережье. Продажу билетов на прямой рейс Минск — Анапа открыл перевозчик «Атласбас».

Первый автобус из Минска в Анапу отправится уже 16 июня в 06.00 и будет находится в пути около 32 часов. В обратном направлении первый автобус выедет 18 июня. Весь сезон автобусы будут курсировать с четырехдневным интервалом. Выезды из Минска в июне также планируют на 20, 24 и 28 число.

По дороге автобус будет заезжать в Гомель и такие крупные крупные города России, как Орел, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск. Кроме Анапы он сделает остановки на черноморских курортах Геленджик и Кабардинка.

Белорусы смогут доехать на море в Анапу и Геленджик за 290 рублей на автобусе. При этом есть дополнительные скидки для проезда детей до 12 лет.

Тем временем Мининформ предупредил, что белорусов ждет большой опрос о телевидении.

И мы писали, что условия регистрации недвижимости в Беларуси меняются с 1 марта.