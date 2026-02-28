Белорусы могут поехать в Анапу и Геленджик за 290 рублей на автобусе со скидками

Первый автобус из Минска в Анапу отправится уже 16 июня в 06.00 и будет находится в пути около 32 часов. В обратном направлении первый автобус выедет 18 июня. Весь сезон автобусы будут курсировать с четырехдневным интервалом. Выезды из Минска в июне также планируют на 20, 24 и 28 число.