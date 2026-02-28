Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве прошел ледяной дождь

Шувалов: ледяной дождь в Москве перешел в осадки в виде обычного дождя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ледяной дождь прошел в Москве, после чего перешел в осадки в виде обычного дождя, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«По данным автоматической метеостанции на крыше гидрометцентра, ледяной дождь фиксировался, пришел он где-то с шести часов… Где-то в 10.50 фиксировались последние капли дождя, он будет приниматься время от времени, но ледяной дождь закончился около 11 утра. Сейчас он будет просто-напросто дождем таким обычным», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что дождь появляется из-за адверсии. Это наступление теплого воздуха на высотах порядка полутора километров — там идет воздушная масса с положительной температурой, а внизу, в приземном слое, отрицательная температура воздуха.

«И поэтому, когда дождь идет, он в последние метры перед падением на землю переохлаждается и переходит в другое состояние. Когда он сталкивается с какими-то предметами, то он сразу превращается в лед, эти капли переохлажденного дождя. Вот это физика этого ледяного дождя, как это происходит», — добавил синоптик.