В Москве прошел ледяной дождь

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ледяной дождь прошел в Москве, после чего перешел в осадки в виде обычного дождя, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«По данным автоматической метеостанции на крыше гидрометцентра, ледяной дождь фиксировался, пришел он где-то с шести часов… Где-то в 10.50 фиксировались последние капли дождя, он будет приниматься время от времени, но ледяной дождь закончился около 11 утра. Сейчас он будет просто-напросто дождем таким обычным», — рассказал Шувалов.
Он отметил, что дождь появляется из-за адверсии. Это наступление теплого воздуха на высотах порядка полутора километров — там идет воздушная масса с положительной температурой, а внизу, в приземном слое, отрицательная температура воздуха.
«И поэтому, когда дождь идет, он в последние метры перед падением на землю переохлаждается и переходит в другое состояние. Когда он сталкивается с какими-то предметами, то он сразу превращается в лед, эти капли переохлажденного дождя. Вот это физика этого ледяного дождя, как это происходит», — добавил синоптик.