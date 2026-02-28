В Самаре на 11 автобусных маршрутах изменится расписание

В Самаре с 2 по 6 марта, а также 10 марта изменится расписание движения автобусов. Корректировки затронут 11 маршрутов: № 1, 21, 22, 23, 30, 37, 38, 47, 52, 55 и 66. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Изменения введут в будние предпраздничные дни в часы пик. При этом время начала и окончания работы маршрутов останется прежним.
В департаменте отметили, что контроль за организацией перевозок сохранится независимо от пассажиропотока. По итогам корректировки проведут расчет пассажиропотока с учетом данных от компании «Самара Авто Газ», которая обслуживает эти маршруты.
Сегодня и завтра, 28 февраля и 1 марта, а также в праздничные дни марта общественный транспорт будет работать по привычному расписанию — в режиме выходного дня.