В Перми изменилось расписание автобусов в Индустриальном районе

В Индустриальном районе Перми изменится работа пяти автобусных маршрутов в эти выходные, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
С 28 февраля действует новое расписание движения автобуса № 27 в выходные дни. С 1 марта произойдут временные изменения в работе маршрута № 13: по будням вводятся дополнительные рейсы по направлению «Деревня Песьянка — Школа № 136». Их обозначат специальными информационными табличками на лобовом стекле автобусов. Также увеличится общее количество рейсов по основному маршруту, как в будние, так и в выходные дни.
Кроме того, с 1 марта маршруты № 28 и № 29 возвращаются к прежнему пути следования — исключается заезд на остановку «Школа № 107». Начиная с 4 марта, планируется усиление вечерних перевозок на маршруте № 62: добавятся рейсы до Осенцов в будние дни.
Пассажиров просят быть внимательными и следить за актуальной информацией о расписании и маршрутах следования автобусов.