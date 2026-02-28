В Перми изменилось расписание автобусов в Индустриальном районе

С 28 февраля действует новое расписание движения автобуса № 27 в выходные дни. С 1 марта произойдут временные изменения в работе маршрута № 13: по будням вводятся дополнительные рейсы по направлению «Деревня Песьянка — Школа № 136». Их обозначат специальными информационными табличками на лобовом стекле автобусов. Также увеличится общее количество рейсов по основному маршруту, как в будние, так и в выходные дни.