Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белавиа отменяет рейсы в Израиль из-за закрытия воздушного пространства

Белавиа отменила полеты в Тель-Авив с 1 марта из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о вынужденной отмене рейсов в Тель-Авиа из Минска.

В пресс-службе сообщили о вынужденной корректировке плана полетов из-за закрытия воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока.

Так, с воскресенья, 1 марта, отменяется выполнение прямых авиарейсов по маршруту Минск — Тель-Авив и обратно. Пассажиры смогут оформить возврат стоимости билетов по месту покупки или перенести дату вылета.

Кроме того, в Белавиа сказали о задержке рейса Дубай — Минск 28 февраля.

— Авиакомпания делает все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров в сложившейся ситуации, — прокомментировали в пресс-службе.

Тем временем белорусы смогут поехать в Анапу и Геленджик за 290 рублей на автобусе со скидками.

Тем временем Мининформации предупредило, что белорусов ждет большой опрос о телевидении.