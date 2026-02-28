Белавиа отменяет рейсы в Израиль из-за закрытия воздушного пространства

Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о вынужденной отмене рейсов в Тель-Авиа из Минска.
В пресс-службе сообщили о вынужденной корректировке плана полетов из-за закрытия воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока.
Так, с воскресенья, 1 марта, отменяется выполнение прямых авиарейсов по маршруту Минск — Тель-Авив и обратно. Пассажиры смогут оформить возврат стоимости билетов по месту покупки или перенести дату вылета.
Кроме того, в Белавиа сказали о задержке рейса Дубай — Минск 28 февраля.
— Авиакомпания делает все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров в сложившейся ситуации, — прокомментировали в пресс-службе.
