Больная прогерией Аня Добби назвала своей главной мечтой поездку в Дубай

«Экзамен принимала онлайн ее преподаватель, которую она хорошо знает. Она была дома, условия практически идеальные. Результат получила хороший, твердая четверка. Но что было потом… Аню просто колотило: она рыдала, голова болела весь день, я даже не знаю, как описать ее состояние, это был какой-то приступ. И мне страшно представить, что будет на ОГЭ в незнакомой школе, с чужими людьми, и нас рядом не будет… Меня все успокаивают, что там будут врачи, ей смогут помочь. Но не будет же над ней стоять команда реанимации. Просто понимаете, такие дети же часто умирают от болезней пожилых. У Ани много заболеваний: эпилепсия, стеноз аорты, преддиабет, гипертензия, очень много кардиологических патологий. Я боюсь, наверное, мы вообще откажемся от ОГЭ, уйдем со справкой, потому что без сдачи ОГЭ нам аттестат не дадут, я даже ходил к детскому омбудсмену нашей области, но все безуспешно. Возможность выпуститься из школы без ОГЭ для Ани не предусмотрена никакими регламентами: она такая единственная в стране. Я просто переживаю, что она не переживет этот стресс», — рассказывает папа, пока Аня озабоченно качает головой.