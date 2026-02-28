Волгоградка рассказала об обстановке в Дубае после обстрела Ирана

Тем не менее небо над Дубаем сегодня, 28 февраля, закрыто для полетов. Пока корректировки не внесены в расписание самолета, который должен поздно вечером прилететь из этого города в Волгоград и увезти в Дубай очередную группу отдыхающих. Тем временем на телефоны россиян, живущих в Дубае, стали приходить сообщения от посольства России в ОАЭ с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности. Туристам рекомендуют держать связь с туроператором и администрацией отеля, а тем, кто планирует вылет, учитывать возможные изменения в расписании рейсов. Россиянам предлагают также иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и держать под рукой необходимые средства связи и деньги на случай непредвиденных ситуаций.