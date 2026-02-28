Ричмонд
Волгоградка рассказала об обстановке в Дубае после обстрела Ирана

Сегодня, 28 февраля, США и Израиль атаковали Иран. Сообщается также об ударах Ирана по военным базам США на Ближнем Востоке — в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Взрывы были слышны и в Абу-Даби в ОАЭ.

Источник: читательницы V102.RU

Волгоградка Анфиса, которая уже несколько лет проживает в Дубае, рассказала о ситуации в этом городе после начала обстрелов.

— Да, сегодня были слышны отдаленные взрывы — из новостей узнали, что в Абу-Даби, где военная база, сбили иранские ракеты. Абу-Даби расположен не так далеко от Дубая. Моя знакомая, которая там живет, тоже слышала взрывы. Но, по ее словам, там все спокойно. Взрывы были слышны и в Джабаль-Али. В Дубае тоже никакой паники нет. Люди работают, транспорт ездит, рестораны открыты. Наш босс с работы тоже никого не отпустил, — делится Анфиса.

Тем не менее, как сообщила девушка, стало известно об эвакуации людей из самой высокой башни ОАЭ — Халифа-сити, расположенного рядом с Абу-Даби.

По словам девушки, которая снимает квартиру у иранцев, как только они узнали об атаке, сразу побежали в банкоматы снимать наличные. — Говорят, карты заблокируют. Так уже было во время недавних массовых беспорядков в этой стране, — делится девушка.

Анфиса призналась, что, несмотря на то, что в городе течет обычная жизнь, жители напряженно следят за новостями.

-Многие мои коллеги на созвонах с родственниками, все переживают за нас, — рассказала девушка. — Я с утра уже устала отвечать на звонки близких и успокаивать их, что все нормально.

Однако, по словам волгоградки, произошедшее произвело на нее глубокое впечатление. Девушка живет в Дубае уже пять лет, и даже предположить не могла, что в одном из самых безопасных городов мира могут звучать взрывы. К тому же она ничего не слышала о наличии бомбоубежищ в Дубае.

Тем не менее небо над Дубаем сегодня, 28 февраля, закрыто для полетов. Пока корректировки не внесены в расписание самолета, который должен поздно вечером прилететь из этого города в Волгоград и увезти в Дубай очередную группу отдыхающих. Тем временем на телефоны россиян, живущих в Дубае, стали приходить сообщения от посольства России в ОАЭ с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности. Туристам рекомендуют держать связь с туроператором и администрацией отеля, а тем, кто планирует вылет, учитывать возможные изменения в расписании рейсов. Россиянам предлагают также иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и держать под рукой необходимые средства связи и деньги на случай непредвиденных ситуаций.

