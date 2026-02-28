Жителей Башкирии предупреждают о гололеде и мокром снеге

Жителей Башкирии предупреждают о неблагоприятных погодных условиях: в воскресенье, 1 марта, по данным метеорологов ожидается мокрый снег. Как сообщили в госкомитете республики по ЧС со ссылкой на Башгидрометцентр, в отдельных районах прогнозируется гололед. Температура воздуха ночью опустится до −8, −13°С, днем потеплеет до −2, −7°С.
В экстренном ведомстве предупреждают, что такой характер погоды в Башкирии сохранится и в первых числах марта.
Так, с 2 по 4 марта включительно в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Местами пройдет ледяной дождь, в некоторых районах ожидается гололед и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы и накат, гололедица. В ночное время суток температура воздуха будет опускаться до −4,-9°С, днем будет теплеть до +2,-3°С.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.