Жителей Башкирии предупреждают о гололеде и мокром снеге

Так, с 2 по 4 марта включительно в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Местами пройдет ледяной дождь, в некоторых районах ожидается гололед и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы и накат, гололедица. В ночное время суток температура воздуха будет опускаться до −4,-9°С, днем будет теплеть до +2,-3°С.