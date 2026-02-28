Тарифы на льготный проезд поднимутся в Ангарске с 1 марта

Для карты «Школьник» проезд в трамваях и автобусах по городским маршрутам будет стоить 30 рублей, а в автобусах по пригородным маршрутам № 102, № 103, № 104, № 105 — 40 рублей за одну поездку. Ранее льготный размер платы для школьников составлял 15 рублей в трамваях и 20 рублей в автобусах (по городским и пригородным маршрутам). Эти тарифы были установлены в 2022 году. С тех пор общие тарифы на проезд увеличились более чем на 57%, а размер льготной оплаты не менялся.