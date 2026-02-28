Тарифы на льготный проезд поднимутся в Ангарске с 1 марта

С 1 марта 2026 года в Ангарском городском округе изменятся тарифы на льготный проезд для школьников и владельцев транспортной карты «Ангарчанин», сообщают на официальном сайте администрации.
Для карты «Школьник» проезд в трамваях и автобусах по городским маршрутам будет стоить 30 рублей, а в автобусах по пригородным маршрутам № 102, № 103, № 104, № 105 — 40 рублей за одну поездку. Ранее льготный размер платы для школьников составлял 15 рублей в трамваях и 20 рублей в автобусах (по городским и пригородным маршрутам). Эти тарифы были установлены в 2022 году. С тех пор общие тарифы на проезд увеличились более чем на 57%, а размер льготной оплаты не менялся.
Для карты «Ангарчанин» льготный тариф на маршрутах № 1 и № 5 повысится с 40 до 55 рублей. Льготный тариф в размере 40 рублей на этих маршрутах был введён в 2024 году для обеспечения транспортной доступности отдалённых микрорайонов города. За прошедшее время тарифы по городским маршрутам выросли, и повышение до 55 рублей уравнивает стоимость проезда с другими городскими маршрутами.
На маршруте № 1 при полной стоимости проезда 102 рубля раньше пассажир платил 40 рублей, а бюджет доплачивал 62 рубля. После повышения пассажир будет оплачивать 55 рублей, а муниципалитет — 47 рублей. На маршруте № 5 тариф составляет 183 рубля. До 1 марта пассажир платил 40 рублей, а бюджет — 143 рубля. После повышения оплата пассажира составит 55 рублей, а доплата из бюджета — 128 рублей.
В Комитете по социальной политике пояснили, что корректировка тарифов — вынужденная мера. В настоящее время муниципалитет оплачивает более 60% стоимости проезда для школьников по городским маршрутам, от 80 до 90% — по маршрутам № 1 и № 5 и более 90% — по пригородным маршрутам. При этом экономически обоснованная стоимость проезда до Мегета, Одинска и Савватеевки — от 286 до 664 рублей. Таким образом, каждая поездка школьника по городским маршрутам обходится бюджету от 25 до 163 рублей, по пригородным — от 266 до 644 рублей.
Важно отметить, что бесплатный проезд для детей участников специальной военной операции в Ангарском округе сохранится.
