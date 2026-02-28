Лукашенко сказал о неожиданных проверках районов, чтобы все было вылизано

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 28 февраля, приехал с неожиданной проверкой в Логойский район, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, белорусский лидер посетил «Нестановичи-Агро» под Логойском и высказал замечания главе района и руководителю хозяйства, назвав увиденное преступлением.
— Постелить на лед, на снег солому и запустить туда малышей — это не технология, а преступление, — заявил он.
В связи с этим Лукашенко обратил внимание на то, что основой любых технологических процессов являются дисциплина и порядок. При этом главе республики понравился профилакторий для телят в хозяйстве. Он сказал, что подобные стоит растиражировать по всей стране.
— Что касается телятника, хороший профилакторий для телят, очень хороший. Надо тиражировать, — поручил лидер страны.
Местному руководству Лукашенко поставил сроки наведения порядка.
— К 17 сентября — у тебя здесь все вылизано! Надо — подключи какое-нибудь промышленное предприятие. Вылизано! Чистота и порядок, так должно быть постоянно, — потребовал белорусский президент.
А резюмируя, еще Лукашенко предупредил, что проверит выполнение своих поручений. При этом президент Беларуси заметил пользу неожиданных проверок.
— Я все больше убеждаюсь, что надо неожиданно куда-то приехать — и дорога вычищена как надо, в порядок приведено все. И тут, наверное, ночью работали. Но тоже полезно, когда что-то прозевали, — констатировал белорусский президент.
