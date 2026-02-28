Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал о неожиданных проверках районов, чтобы все было вылизано

Лукашенко неожиданно приехал в Логойский район и сказал, чтобы все было вылизано.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 28 февраля, приехал с неожиданной проверкой в Логойский район, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, белорусский лидер посетил «Нестановичи-Агро» под Логойском и высказал замечания главе района и руководителю хозяйства, назвав увиденное преступлением.

— Постелить на лед, на снег солому и запустить туда малышей — это не технология, а преступление, — заявил он.

В связи с этим Лукашенко обратил внимание на то, что основой любых технологических процессов являются дисциплина и порядок. При этом главе республики понравился профилакторий для телят в хозяйстве. Он сказал, что подобные стоит растиражировать по всей стране.

— Что касается телятника, хороший профилакторий для телят, очень хороший. Надо тиражировать, — поручил лидер страны.

Местному руководству Лукашенко поставил сроки наведения порядка.

— К 17 сентября — у тебя здесь все вылизано! Надо — подключи какое-нибудь промышленное предприятие. Вылизано! Чистота и порядок, так должно быть постоянно, — потребовал белорусский президент.

А резюмируя, еще Лукашенко предупредил, что проверит выполнение своих поручений. При этом президент Беларуси заметил пользу неожиданных проверок.

— Я все больше убеждаюсь, что надо неожиданно куда-то приехать — и дорога вычищена как надо, в порядок приведено все. И тут, наверное, ночью работали. Но тоже полезно, когда что-то прозевали, — констатировал белорусский президент.

Тем временем президент США Дональд Трамп раскрыл свое отношение к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

А еще мы писали, что белорусы пожаловались в Госконтроль на бани и гостиницы.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше