Омский офтальмолог связал здоровье глаз с крепким иммунитетом

Омский врач Александр Суров в рамках Недели иммунитета рассказал о связи защитной системы организма и заболеваний глаз. Слова заведующего микрохирургическим отделением областной больницы опубликовал минздрав 28 февраля.
Скрытые инфекции способно активизировать межсезонное снижение сил организма. Иногда это проявляется воспалением глаз. Наиболее часто встречается конъюнктивит, при отсутствии правильного лечения болезнь грозит серьезными осложнениями. У подавляющего большинства людей — 95% — в организме присутствует вирус герпеса, который обычно находится в неактивном состоянии.
«При ослаблении иммунитета, как правило, в осенне-весенний период, вирус может проснуться. Как следствие, нередко диагностируются герпесвирусные конъюнктивиты. Чаще всего воспаление слизистой оболочки глаза затрагивает только один глаз», — объяснил заведующий микрохирургическим отделением № 2, доцент кафедры офтальмологии ОмГМУ, офтальмолог высшей категории, к.м.н. Александр Суров.
Простое закапывание капель проблему не решает. Важно устранить первопричину — укрепить иммунитет, иначе болезнь способна возвращаться, а запущенное воспаление угрожает зрению. Для профилактики врач посоветовал следить за общим состоянием организма, высыпаться, правильно питаться и гулять на воздухе.
При первых симптомах — покраснении, зуде, слезотечении или светобоязни — следует идти к офтальмологу. Тем, кто уже сталкивался с герпесвирусным конъюнктивитом, стоит обсудить с доктором комплексный план профилактики.
Ранее мы писали, что в Калачинском районе мобильный ФАП помог выявить рак у 29 пациентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Аллерголог перечислила жителям Омска главные факторы снижения иммунитета у детей.