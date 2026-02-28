Омский офтальмолог связал здоровье глаз с крепким иммунитетом

Скрытые инфекции способно активизировать межсезонное снижение сил организма. Иногда это проявляется воспалением глаз. Наиболее часто встречается конъюнктивит, при отсутствии правильного лечения болезнь грозит серьезными осложнениями. У подавляющего большинства людей — 95% — в организме присутствует вирус герпеса, который обычно находится в неактивном состоянии.