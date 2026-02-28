Пять рейсов в Дубай и обратно задержали в Сочи и Краснодаре

В краснодарском аэропорту задержаны два рейса на прилет из Дубая. В сочинском аэропорту задержаны три рейса — один на вылет в Дубай и два на прилет из эмирата.
Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства Ирана и Израиля. Российские авиакомпании совместно с Минтрансом РФ и ведомством заранее разработали обходные маршруты для безопасного выполнения полетов в страны Персидского залива.
Из-за увеличения расстояния вырастет время в пути. При необходимости рейсы будут объединять и выполнять на широкофюзеляжных самолетах. Возможны отмены рейсов российских перевозчиков в Израиль и Иран.
