Умер директор Симферопольского цирка Борис Тезиков

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Директор и художественный руководитель Симферопольского государственного цирка Борис Тезиков умер в возрасте 65 лет, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня на 66‑м году жизни скончался Борис Борисович Тезиков — директор и художественный руководитель Симферопольского государственного цирка имени Бориса Тезикова», — написал Запашный в своем Telegram-канале.
Тезиков посвятил жизнь цирковому искусству: окончив Московское цирковое училище, он 25 лет выступал как жонглер, а затем проявил себя как талантливый организатор — набирал опыт в Мексике, работая с мировыми импресарио. С 1997 года возглавлял Симферопольский цирк, носящий имя его отца — Бориса Николаевича Тезикова.