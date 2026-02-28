Умер директор Симферопольского цирка Борис Тезиков

Узнать больше по теме

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.