Лукашенко сказал построить железную дорогу между Минском и Логойском

Лукашенко анонсировал отдельный разговор по строительству железной дороги между Минском и Логойском.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил связать Логойск с Минском железнодорожным транспортом, сообщила пресс-служба президента.

Так, посещая Лагойский район, 28 февраля белорусский лидер сказал, что следует связать железной дорогой Минск и Логойск, чтобы развивать этот город в качестве спутника столицы.

— По Логойску мы говорим, что это спутник Минска. Надо какую-то, может быть, железнодорожную нитку провести, — заметил он, общаясь с руководством региона.

Также белорусский президент сказал, что и сам уже посмотрел и считает, что железная дорогая может появится на обочине — «в одну сторону и в другую положить рельсы и пустить». Еще глава республики сказал, что следует закончить в Минске всякое жилищное строительство и строить жилье в столичных городах-спутниках. При этом он анонсировал отдельный разговор по железной дороге к Логойску.

— Люди за 20−30 минут в Минске. Отработали — назад вернулись. Но это отдельный разговор, — заключил лидер Беларуси.

А еще Лукашенко сказал, что следует четко определиться в вопросе, где в районах будут развиваться агрогородки.

— Думаю, что на этом можно остановиться. Определились, где будут агрогородки. И развивать их, строить, — прокомментировал белорусский президент.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал о неожиданных проверках районов, чтобы все было вылизано.

Еще мы писали, что белорусский лидер обратился к Ким Чен Ыну, сказав о непростой международной обстановке.

