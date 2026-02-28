Лукашенко сказал построить железную дорогу между Минском и Логойском

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил связать Логойск с Минском железнодорожным транспортом, сообщила пресс-служба президента.
Так, посещая Лагойский район, 28 февраля белорусский лидер сказал, что следует связать железной дорогой Минск и Логойск, чтобы развивать этот город в качестве спутника столицы.
— По Логойску мы говорим, что это спутник Минска. Надо какую-то, может быть, железнодорожную нитку провести, — заметил он, общаясь с руководством региона.
Также белорусский президент сказал, что и сам уже посмотрел и считает, что железная дорогая может появится на обочине — «в одну сторону и в другую положить рельсы и пустить». Еще глава республики сказал, что следует закончить в Минске всякое жилищное строительство и строить жилье в столичных городах-спутниках. При этом он анонсировал отдельный разговор по железной дороге к Логойску.
— Люди за 20−30 минут в Минске. Отработали — назад вернулись. Но это отдельный разговор, — заключил лидер Беларуси.
А еще Лукашенко сказал, что следует четко определиться в вопросе, где в районах будут развиваться агрогородки.
— Думаю, что на этом можно остановиться. Определились, где будут агрогородки. И развивать их, строить, — прокомментировал белорусский президент.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал о неожиданных проверках районов, чтобы все было вылизано.
