Лукашенко сказал построить железную дорогу между Минском и Логойском

Также белорусский президент сказал, что и сам уже посмотрел и считает, что железная дорогая может появится на обочине — «в одну сторону и в другую положить рельсы и пустить». Еще глава республики сказал, что следует закончить в Минске всякое жилищное строительство и строить жилье в столичных городах-спутниках. При этом он анонсировал отдельный разговор по железной дороге к Логойску.